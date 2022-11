Supplenze | graduatorie esaurite anche per AB24 | le scuole ricercano i docenti da MAD Avvisi aperti

(Di lunedì 21 novembre 2022) Anno scolastico da poco iniziato, nomine da GPS edi istituto in corso, ma già mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

... ma non c'è nessun vincolo relativo alla provincia scelta per l'iscrizione nelle GPSprovinciali e di istituto per il biennio 2022/24, finalizzate al conferimento delle. Si può ...... il cui lavoro non è riconosciuto ai fini del punteggio per leprovinciali per le, le GPS. Ho insegnato due anni come docente di inglese presso l'università per mediatori ...Valzer di supplenti sulle stesse cattedre. Il boom di rinunce e dimissioni spinge il Provveditorato a scorrere le graduatorie provinciali per correre subito ai ripari. Dopo circa un trimestre ...Assunzioni in ruolo dalle nuove graduatorie regionali: bando, requisiti, domanda di partecipazione e modalità di reclutamento.