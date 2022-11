La Ternana Femminile vince a Cesena 3-1 e raggiunge le bianconere a quota 16

(Di lunedì 21 novembre 2022) Finisce 3-1 per lala gara dicon le rossoverdi che agganciano le16 in classifica. Questo il tabellino finale.: Frigotto; Casadei (31’st Cuciniello), Costa, Pastore, Nano (1’st Carlini); Iriguchi (31’st Gidoni), Ploner (16’st Galli), Zanni; Distefano, Costi, Porcarelli. A disp.: Serafino, Manara, Amaduzzi; Salimbeni, Bradau. All.: Michele Ardito: Ghioc; Pacioni, Di Criscio (K), Massimino, Lombardo (28’st Capitanelli), Torres Pallarès (40’st Aldini), Labate, Vigliucci, Fusar Poli; Salvatori Rinaldi (40’st Imprezzabile), Spyridonidou (14’st Tarantino). A disp.: De Bona, Maffei, Paparella. All.: Fabio Melillo Arbitro: Kristian Bellò di Castelfranco Veneto (assistenti Condrut e Forzan entrambi di Castelfranco ...

...00 SPAL - Benevento 1 - 2 14:00 Venezia - Reggina 1 - 2 16:15- Brescia 0 - 0 BASKET - SERIE A2 20:00 Eagles Cividale - Nardò basketball 63 - 60 VOLLEY - SERIE A120:30 Monza - ......00 SPAL - Benevento 1 - 2 14:00 Venezia - Reggina 1 - 2 16:15- Brescia 0 - 0 BASKET - SERIE A2 20:00 Eagles Cividale - Nardò basketball 63 - 60 VOLLEY - SERIE A120:30 Monza - ...La società rossoverde ha diramato le indicazioni in vista del confronto dello stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi Aperta ufficialmente la prevendita per la sfida fra Pisa e Ternana, in programma s ...E’ attiva la prevendita per assistere a Pisa-Ternana, in programma sabato 26 novembre allo stadio Arena Garibaldi – R. Anconetani (fischio d’inizio alle ore 18.00).I tagliandi del settore ospiti sono ...