Buffon vota Napoli | “I partenopei hanno una consapevolezza mai vista prima”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“La Juventus, quanto ripartirà il campionato, è una squadra da tenere d’occhio perché, se al completo, ha una rosa importante, che può far paura. Chiaramente parlare di una possibilità di rimonta in campionato mi sembra fuori luogo, per favorire questa rimonta devono accadere due cose: che la Juventus dia continuità ai risultati, e questo lo può fare perché ne ha le potenzialità; che ilsi inceppi. Vedendo ildi questi ultimi mesi sembra una macchina inarrestabile e perfetta. L’abitudine a vincere e a stare in certe posizioni, può giocare un ruolo fondamentale. Però, penso che a, e in Spalletti, vi sia una gioia di sciorinare calcio e unadi essere forti che altre volte non ho visto”. Così Gigi, che è intervenuto a Radio Anch’io lo ...

