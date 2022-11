Trovati droga e telefonini nel carcere di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDue telefoni cellulari e due panetti di hashish sono stati sequestrati nella Casa circondariale didal personale di Polizia Penitenziaria. Lo rende noto Tiziana Guacci, vice segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. “Gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno trovato, negli armadietti in uso ai detenuti lavoranti della sezione Alta sicurezza, due telefoni cellulari, perfettamente funzionanti e due panetti di hashish. Il rinvenimento è avvenuto grazie all’attenzione, allo scrupolo e alla professionalità di personale di Polizia Penitenziaria in servizio. Sulla questione relativa all’utilizzo abusivo di telefoni cellulari e di altra strumentazione tecnologica che può permettere comunicazioni non consentite è ormai indifferibile adottare tutti quegli interventi che mettano in grado la ...