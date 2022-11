Golf | Mcllroy miglior giocatore del del DP World Tour | Rahm trionfa a Dubai

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022) Ilista nordiralandese, Rory, ha conquistato al’Harry Vardon Trophy, in quantodel DP. Per lui si tratta della quarta volta in cui ilriesce a chiudere come re del DP, per la prima volta però conquistando la corona europea e la FedEx Cup. Sempre apoi, Jon, ha conquistato il DPChampionship, divenendo l’unicoad aver vinto il trofeo in tre occasioni. Per lui inoltre un premio di 3 milioni di dollari, sul montepremi totale di 10 milioni di dollari. SportFace.