Chiara Nasti accusata di essere una ‘madre a metà’ | lei replica piccata | “Mi vergogno per voi | vi auguro…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 20 novembre 2022) L’influencerè sicuramente uno dei volti più discussi e criticati del web. Diverse sue affermazioni, infatti, l’hanno fatta finire sotto l’occhio delle critiche e anche alcuni gesti, uno su tutti il pirotecnico gender reveal del suo primo figlio, realizzato affittando l’intero Stadio Olimpico di Roma, l’hanno fatta finire tra le tendenze più chiacchierate sui social. Laè da pochi giorni diventata mamma del piccolo Thiago, avuto dal compagno Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, e in mezzo a tanti auguri e felicitazioni non è mancata anche qualche critica, alla qualeha voluto rispondere direttamente attraverso le sue Instagram Stories. Nello specifico un’utente ha commentato un video postato dall’influencer, che mostrava una sala addobbata per il piccolo, una volta che lui e mamma ...