(Di venerdì 18 novembre 2022) Parla Ali Bin Nasser, l'tunisino diai Mondiali del 1986 in Messico, la storica semifinale in cui Diego Armando...

Calciomercato.com

... diretta streaming su Rai Play) 20.00 Galles -(diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play) MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE: 16.00 Polonia -(diretta tv su Rai 1; diretta ...... alla più recente collaborazione con l'Uruguay, in Qatar i prodotti e le soluzioni digitali saranno presenti anche nelle sedi dei ritiri di Francia, Germania, Olanda, Spagna,, ... Argentina-Inghilterra '86, l'arbitro: 'Ecco come andò la mano di Dio' VIDEO Vi segnaliamo le quote più interessanti che coinvolgono le squadre favorite come Inghilterra, Francia e Argentina. Nella giornata inaugurale debuttano i padroni di casa contro l’Ecuador, domenica 20 ...Parla Ali Bin Nasser, l'arbitro tunisino di Argentina-Inghilterra ai Mondiali del 1986 in Messico, la storica semifinale in cui Diego Armando Maradona segnò un gol di mano e poi quello "del secolo" ...