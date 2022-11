Traffico Roma del 17-11-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta tra Prenestina e Nomentana tra via della Pisana e via del Pescaccio e dallaFiumicino fino a via Ostiense ferramenta sullaFiumicino da via della Magliana via Delle Cappellaccio verso l’Eur sul percorso Urbano della A24 da Tor Cervara fino alla tangenziale verso il centro rallentamenti tangenziale Tra via Tiburtina via Salaria verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni aNord trafficate via Salaria via Flaminia rispettivamente dalla motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe e dalla via di Grottarossa ti rallenta in via Trionfale dal raccordo all’ospedale San Filippo Neri è in ...