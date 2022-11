Rayo Vallecano | buon esordio per Hernandez | i madrileni passano il turno

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il terzino delha esordito molto bene nel corso di questa stagione.a la prima per Lucas. Il terzino delMarioha debuttato positivamente questa domenica nel match di Coppa del Re contro il Mollerussa. La sfida, valido per il primo, della Coppa di Spagna, ha visto la squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...00- R. Madrid 3 - 2 CALCIO - SERIE B 20:30 Reggina - Genoa 2 - 1 CALCIO - SERIE A 18:30 Napoli - Empoli 2 - 0 18:30 Spezia - Udinese 1 - 1 20:45 Cremonese - Milan 0 - 0 CALCIO - LA ......00- R. Madrid 3 - 2 CALCIO - SERIE B 20:30 Reggina - Genoa 2 - 1 CALCIO - SERIE A 18:30 Napoli - Empoli 2 - 0 18:30 Spezia - Udinese 1 - 1 20:45 Cremonese - Milan 0 - 0 CALCIO - LA ...I Mondiali di Qatar 2022 sono ormai alle porte: ecco l'elenco aggiornato di tutti i convocati in vista della manifestazione iridata.La fuga del genitore in Thailandia, gli avvocati e le bugie: oggi alcuni testimoni, tra cui la sorella dei calciatori, smontano la versione della donna. «È stata la mamma a non fargli vedere i figli» ...