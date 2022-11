Rai Yoyo | arriva “Il Mondo di Leo” | il primo cartone animato sulle avventure di un bambino con lo spettro autistico

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un nuovostando sugli schermi di Rai. Si chiama “Ildi Leo” ed è una serie animata realizzata nel segno dell’inclusività e della solidarietà: parla direttamente a bambini e ragazzi con autismo e contemporaneamente a tutti i bambini in età prescolare, nel segno dell’inclusività. La prima puntata andrà in onda il 28 novembre alle ore 10:05 e alle 18:30. Da venerdì 18 novembre, invece, sarà possibile vedere l’intera stagione, in anteprima, su Raiplay. Il protagonista delè Leo, unche vede ilin modo diverso rispetto agli altri. È unche, grazie all’aiuto dei suoi compagni di viaggio, il peluche Babù e la sua bassottina Lola, riuscirà a superare ogni ...

Arriva su Rai Yoyo da lunedì 28 novembre alle 10.05 e in replica alle 18.30 «Il mondo di Leo», la prima serie animata italiana che racconta le avventure di un bambino con disturbo dello spettro ...