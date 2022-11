Migranti | dalla Sicilia a Tunisi per portarli in Italia Le intercettazioni choc | ' Se ci sono problemi buttateli in mare'

(Di giovedì 17 novembre 2022) Imbarcazioni di scafisti sarebbero partite dal porto di Gela o dalle coste dell'Agrigentino per raggiungere laa e far immediato rientro con il 'carico' di. È quanto emerso dall'...

Era l'indicazione data dagli organizzatori agli scafisti che partivanocosta meridionale della Sicilia per prenderein Tunisia e portarli nell'isola. È quanto emerge da intercettazioni ...L'Ungheria si trova in una situazione particolarmente delicata, poiché riceve siairregolariSerbia che rifugiati dall'Ucraina, e l'unico modo per fermare tutto ciò 'è dire che non si ...Un'ora di conversazione, ignorati i temi più scomodi. Con Biden invece la premier ha parlato delle forniture di gas ...CALTANISSETTA (ITALPRESS) – La Polizia di Caltanissetta ha eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare personali, 12 in carcere e 6 agli arresti domiciliari, disposte dal Giudice per le Indagini Preli ...