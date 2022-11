Edoardo Tavassi è già fidanzato? Le indiscrezioni | convive con una ragazza fuori dalla Casa del GF Vip

Come riporta Biccy, nelle ultime ore Giaele ha confessato ae Micol Incorvaia di non sentirsi per niente bene : "No raga io ve lo dico sto male. Io non mi sento bene, ragazzi io mi ...Doo la notte molto intima,inizia a prenderlo in giro: 'Quindi dov'eri Dai confessa, dicci quello che è successo che l'abbiamo capito tutti. Ragazzi c'è Antonino che dice che vorrebbe parlare, ma che non può ...Notte sfrenata sotto le coperte: Antonella Fiordelisi si scatena con la nuova fiamma La Casa del Grande Fratello Vip sta regalando grandi emozioni di ...Rilassati in giardino, i VIP si confrontano sul tema dell'amore e immaginano la fidanzata ideale del VIP Tavassi ...