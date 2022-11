Cavolfiore | pressione e fegato | le proprietà magiche dell' ortaggio puzzolente

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) L'odore non è dei migliori, ma fa tanto bene. Stiamo parlando del: ricchissimo di vitamine, minerali e fibre è un vero toccasana per la salute. Studi scientifici dimostrano l'azione del, ee crucifere in genere, nella prevenzione del cancro; aiuta ile tutto l'organismo a disintossicarsi; contrasta l'anemia; è utile per la salutee ossa e dei denti; tiene sotto controllo la glicemia e il colesterolo. E soprattutto con il suo elevato apporto di potassio, ilè un naturale regolatorearteriosa. Diversi sono gli studi che hanno valutato l'azione di questo minerale. In particolare, uno studio pubblicato sul Journal of Hypertension ha dimostrato che le persone con ipertensione possono trarre ...