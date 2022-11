Cassano delle Murge | 21 anni | spara alla compagna diciottenne poi si suicida La ragazza trasportata al Miulli poi al policlinico di Bari

(Di giovedì 17 novembre 2022) Un uomo di 21hato colpi di pistolasua, di 18. L’ha ferita gravemente. Poi, con la stessa pistola, si è ucciso. Accaduto in serata in una casa di. Intervento dei carabinieri. La giovanissima ferita è stataall’ospedale “” di AcquavivaFonti poi aldi, dove è ricoverata in chirurgia toracica. Le sono stati estratti dal corpo due proiettili. È in prognosi riservata. L'articolo: 21...

Un 21enne di origine albanese si è suicidato dopo aver tentato di uccidere la compagna appena maggiorenne in un appartamento di Cassano delle Murge (Bari). La ragazza, di origine marocchina, sarebbe stata raggiunta al petto da due colpi di arma da fuoco ed ora è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari.