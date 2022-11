AmbrOsino | esce in digitale “3 ‘O Figlio D’’O Rre” il nuovo EP

Leggi su atomheartmagazine

(Di giovedì 17 novembre 2022)Dal 18 novembre 2022 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming“3 ‘ORre” (MMG/Graf/Believe), ilEP di, dal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “Money And Honey”. “Money And Honey” è un brano dai forti rimandi newyorkesi e non solo nella sonorità, bensì anche il testo esplicito puntella il mondo di Notorius B.I.G., Gucci Mane, Travis Scott, rivelando quella frontiera che spesso, non solo, non separa la legalità e l’illegalità di alcuni rapper, anche nostrani, ma perfino a volte la confonde. Ed è sempre più un dato di fatto constatare quanto le periferie della Napoli di oggi somiglino a quelle di NY degli anni ’80 e ’90. Il video di “Money And Honey” è stato realizzato dal giovane regista abruzzese ...