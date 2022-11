La denuncia di Save The Children | “Nel Lazio a rischio la salute dei bambini”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Poveri di tutto, anche di. Le bambine, ie gli adolescenti colpiti dalle disuguaglianze socioeconomiche, educative e territoriali, ne subiscono l’impatto anche sullae il benessere psico-fisico. Per un bambino che nasce nell’aspettativa di vita media è di 82,6 anni, la speranza di vita in buonanella regione è di 61,4 anni, con un divario di quasi 6 anni rispetto alla Provincia di Bolzano che ha quella più alta. In Italia, dove quasi un milione e quattrocentomilavivono in povertà assoluta – nelquelli in povertà relativa sono il 14% del totale della popone minorenne – la pandemia ha amplificato l’intreccio tra disuguaglianze e, dalla nascita all’adolescenza. Troppi i volti ...

Grave,the Children, l'assenza o la carenza di strutture semiresidenziali, centri diurni, strutture per gli interventi intensivi a domicilio, tutta la rete coordinata di cura che ...E' la fotografia restituita dathe children che diffonde la tredicesima edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia 'Come stai', con una fortesull'impatto che le ..."Necessario attivare le Case di Comunità, colmare gap di 1400 pediatri, garantire avanzati screening neonatali, realizzare interventi organici per la prevenzione e la cura del disagio mentale degli ad ...In Italia quasi un milione e 400mila bambini vivono in povertà assoluta: una percentuale media del 14,2% di tutti i minori, che sale però fino al 16% nel Mezzogiorno. Un bimbo che nasce a Caltanissett ...