Covid | Schillaci | “Positivi asintomatici al lavoro dopo 4 o 5 giorni”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – “4 o 5i pazientialpossono rientrare alla loro attività normale”. E anche chi ha una sintomatologia lieve “potrà rientrare prima”, considerando però “almeno 24 ore di assenza di febbre, magari con qualche precauzione come la mascherina per proteggere i fragili”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, ospite a ‘Porta a porta’ su Rai 1, rispondendo a una domanda sull’addio al tampone di fine quarantena: le indicazioni saranno precisate in un’ordinanza in arrivo. L'articolo proviene da Italia Sera.

