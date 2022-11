(Di mercoledì 16 novembre 2022) Bergamo. Terminata la, ora tocca a MM Spa. Ladel patrimonio residenziale pubblico deldi Bergamo passerà infatti, dal 1 gennaio 2023, alla società MM Spa: è questa la grande novità per quel che riguarda lecomunali in città grazie a un accordo deliberato dalla Giunta Gori in questi giorni e che mira a rendere più efficiente e attenta ladel patrimonio immobiliare pubblico di Bergamo. Addio alladopo 8 anni Si chiude così lacomunali attraversoBergamo-Lecco-Sondrio: nel 2015 ilaveva avviato una partnership conper restituire alla ...

BergamoNews.it

... promuovendo dimensioni e cultura di impresa compatibili con le sfide del settore;delle ...confusione e l'avvio di una fase di azione e sollecita per questo una strategia di azione. ......conferma lacoordinata delle domande di iscrizione, delle domande in lista d'attesa e dei posti vacanti in corso d'anno scolastico, attraverso l'utilizzo del sistema informatico del... Comune, la gestione delle case popolari passa da Aler a MM Spa Anche un passaggio sul rapporto con Acam in materia di condotte fognarie domenica scorsa all’assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale a San Terenzo ... reati di omessa gestione ...Dopo il ritiro della cordata di imprese, che ad agosto ha alzato bandiera bianca, la giunta comunale sta lavorando al nuovo bando ... non delineano quel cambio di passo necessario sulla gestione». I ...