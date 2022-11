La disfida di Agnone e Rosello | due comuni litigano e il Papa rischia di restare senza albero di Natale

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) Ildidi. Iche, come da tradizione, voleva donare l’abete da esporre in piazza San Pietro hanno infatti litigato tra di loro. E alla fine è intervenuta la Guardia Forestale. Che ha bloccato il taglio. La storia comincia con la lite tra dueconfinanti. Ovvero, in Molise, ein provincia di Chieti. Le due amministrazioni hanno chiesto la sospensione delle operazioni di taglio in attesa delle autorizzazioni da parte della Regione Molise. E questo perché l’abete bianco è una specie sottoposta ai vincoli della direttiva Habitat Cee ed è in area Sic (sito di interessetario). «La Regione Molise è stata interpellata all’ultimo ...