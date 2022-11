Ferrari addio senza appello | finisce un’era | decisione immediata

Leggi su inews24

(Di martedì 15 novembre 2022) . La seconda parte di stagionegrandi risultati è costata cara In pista non vince dal Gran Premio d’Austria, quasi quattro mesi fa. Ma se dovesse andare in porto la nuova rivoluzione in casa, sarebbe decisamente un successo di Charles Leclerc: via Mattia Binotto e dentro L'articolo proviene da Inews24.it.