Francesca Fagnani | “Le mie Belve piacciono ai giovani”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 14 novembre 2022) «Il segreto delle mie “”? Che non fingono» Il Giornale, di Laura Rio, pag. 15 (…) Dunque,, come vivi questa stagione autunnale complicate perr il canale in cui via in onda? Io posso parlare per la mia trasmissione. Non solo sono contenta di come vanno gli ascolti lineari – per esempio abbiamo raggiunto il 6% martedì scorso – ma anche per i numeri sui social che dimostrano soprattutto il gradimento dei. E intercettare questa parte della platea è la missione del secondo canale». Beh, le tue interviste si prestano a essere guardate a spezzoni on demand. «Assolutamente. Sono molto commentate in diretta. Gli ospiti stessi alzano la palla al social. Ma poi anche in differita ci sono tantissime interazioni e questo mostra che strumento prezioso sia RaiPlay». Raidue fa fatica a trovare una nuova strada… «E’ una ...