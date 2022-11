Verona-Spezia 1-2 | doppietta di Nzola decide il match

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Losupera 2-1 in rimonta ilin undella 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Verdi al 30? replica nella ripresacon unaall’8? e al 24?. In classifica i liguri sono in 17/a posizione con 13 punti, i veneti restano ultimi a quota 5. La gara è stata caratterizzata dal gravissimo infortunio occorso a Bart?omiej Dr?gowski, portiere dello. Nel finale del primo tempo, l’estremo difensore polacco è uscito in scivolata per contrastare Kevin Lasagna e si è procurato un gravissimo infortunio alla caviglia destra. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Successo pesante in chiave salvezza per lo Spezia, che vince in rimonta a Verona (2 - 1), si sblocca lontano da casa (primo successo esterno) e inguaia ulteriormente i veneti. Per la squadra di Bocchetti, ultima in classifica, è la decima sconfitta. Brutto infortunio per l'ex portiere della Fiorentina, Dragowski. Il portiere polacco, ora allo Spezia, è dovuto uscire nel finale del primo tempo della partita contro il Verona. Il migliore è Nzola. Bene anche Bastoni e i subentrati Verde e Bourabia. L'Hellas non riceve l'apporto sperato da Djuric ed Henry.