Infortunio choc per Dragowski | la caviglia del portiere polacco fa crack | addio Mondiali

Sfortunatissimo il portiere polacco dello Spezia Dragowski . Al termine della gara sul campo del Verona sarebbe dovuto volare in Qatar per i Mondiali, invece l'estremo difensore ex Fiorentina, in un ...Una partita però dove i gesti negativi non sono mancati: non solo gli insulti razzisti rivolti dai sostenitori nerazzurri a Dusan Vlahovic, assente pere costretto a trepidare per i ...Brutto infortunio per il portiere dello Spezia, Bartlomiej Dragowski, al 39’ del primo tempo della partita in casa del Verona. L’estremo difensore dei liguri, in uno scontro di gioco con Kevin Lasagna ...Anche chi è infortunato si riprenderà ... Non partivo titolare da tanto tempo e l'ho scoperto nella riunione pre-partita. Per me era tipo uno choc, non me l'aspettavo, ma sono sempre pronto e do tutto ...