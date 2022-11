Formazioni ufficiali Monza Salernitana | le scelte di Palladino e Nicola

(Di domenica 13 novembre 2022) Alle 15 andrà in scena il match valido per la 15esima giornata di Serie A tra. LeAlle 15 scenderanno in campo. Ecco le(3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, Ranocchia, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Raffaele(3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Radovanovic, Maggiore, Bradaric; Botheim, Dia. Allenatore: DavideL'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Ledella sfida tra Roma e Torino, in programma alle 15 all'Olimpico. Roma (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, ...LERoma (3 - 4 - 2 - 1 ): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham. Torino (3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - Savic; ...Sono ufficiali le formazioni di Reggiana-Pontedera. Nel padroni di casa, Diana sorprende in avanti schierando Rosafio trequartista alle spalle di Lanini e Montalto. Scelta offensiva dettata ...Diramate le formazioni ufficiali di Fermana-Alessandria, sfida valida per la 13^ giornata del campionato di Serie C - Girone B. Gradito ritorno in attacco nei padroni di casa che ritrovano Fischnaller ...