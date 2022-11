F1 | Carlos Sainz | “Hamilton e Russell avevano le monoposto migliori | settimana prossima potrebbe succedere la stessa cosa”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022)ha espresso la propria considerazione ai media al termine del Gran Premio di San Paolo, penultimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il pilota spagnolo ha concluso al terzo posto alle spalle delle Mercedes dei britannici Lewise George. Il #55 del gruppo ha gestito al meglio la competizione avendo la meglio sul messicano Sergio Perez, in difficoltà nel finale. L’alfiere della casa di Maranello ha superato il #11 di Red Bull Racing dopo l’ultima Safety Car, chiamata in causa per spostare la McLaren dell’inglese Lando Norris. Il compagno di box del monegasco Charles Leclerc ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “Siamo stati in crisi in partenza, abbiamo dovuto ad entrare in pit lane per primi al fine di sistemare un problema ai freni. Il podio è un ottimo risultato, ...