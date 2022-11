Black Panther 2 | Chadwick Boseman era entusiasta dell’introduzione di Namor

(Di domenica 13 novembre 2022) Il regista di2 Ryan Coogler ha dichiarato cheeradinel MCU. Nel corso di un incontro con Entertainment Weekly durante la serie di video Around the Table di EW, Coogler ha rivelato i pensieri disull’introduzione del popolo Talokanil nel sequel di. Secondo il regista,era a conoscenza dei piani per portaree il suo regno nel MCU ed era “” della possibilità di una rappresentazione indigena. “Avevo parlato con Chaddi questo aspetto della sceneggiatura l’introduzione di Talokan e lui era davvero. Era una ...

La colonna sonora del corto è a cura di Ludwig Göransson , già vincitore, nel 2019, del Premio Oscar per la migliore colonna sonora , grazie al suo lavoro sulle musiche di. Anche se ...Balzo in avanti per: Wakanda Forever al box - office italiano: il cinecomic Marvel sabato ha infatti raccolto altri 1.2 milioni di euro, con una crescita di oltre il 90% sul giorno precedente, decisamente ...Due sottotrame interessanti si sono aperte nel secondo capitolo di Black Panther per dei potenziali spinoff MCU sul Wakanda: ecco quali ...Svelati due easter egg molto difficili da notare nel film Black Panther: Wakanda Forever, scopri i collegamenti con altri supereroi dell'MCU!