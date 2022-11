La torta light con 4 mandarini e un solo yogurt Ha 190 Calorie ed è buonissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 12 novembre 2022) Lacon 4e uno190! Lacon 4e uno. Un‘aurea massima relativa allo scrivere in inglese recita “Keep it Simple, Stupid” (KISS). Più si scrive semplice e meglio è. La cosa vale anche in cucina: perché complicarsi la vita con ricette ultra elaborate quando si possono raggiungere risultati ottimi anche con preparazioni più semplici e lineari? Ebbene, lache ti presentiamo oggi può essere considerata un manifesto di questa filosofia. Semplice, sì, ma anche buona. Piacerà molto a tutti quanti, in famiglia, perchésono capaci di dare grande freschezza e nel contempo delicatezza, ...