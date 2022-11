Djokovic alle Atp Finals di Torino | «Siamo trattati in un modo speciale»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 novembre 2022) Mentre aspetta ancora la certezza di porte partecipare agli Open d’Australia, NovakesordiràAtp2022 dinella serata di lunedì. Il serbo ha parlato nella giornata di ieri con i media rilasciando alcune dichiarazioni «Vincere rappresenterebbe il finale di stagione perfetto, la ciliegina sulla torta, questo è certo. Tuttavia, è una strada lunga. Qui devi giocare contro i migliori tennisti del mondo. Più o meno devi affrontare quasi tutti almeno una volta, quindi sono emozionato. Spero di utilizzare l’esperienza in questo torneo e in questo formato e che questa volta mi possa servire» Non è di certo un torneo semplice «C’è grande attesa per le. È l’ultima settimana dell’anno sul circuito, è una specie di ultimo sprint per tutti noi. Fin dalla prima partita ci sarà ...