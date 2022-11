ilGiornale.it

In ogni caso, in qualche modo la Juventusla quinta, fa 15 punti in cinque giornate e col ... lasi accontenta, si fa per dire, di vincere senza convincere. Ma è una serata di polemiche ...Calciomercato, Renato Sanches none Milan alla finestra Renato Sanches © LaPresseIl portale transalpino si sofferma sulle prestazioni del calciatore e rimarca come anche al Bayern ... La Juve ingrana la quinta. E "ritrova" la Champions Su Leggo ediz. Milano: "Risalita continua". Juve, il massimo con il minimo sforzo decide Kean tra le proteste veronesi. Allegri, quinta vittoria di fila: «Siamo in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...