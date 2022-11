Ucraina | Russia ordina ritirata da Kherson e conferma disponibilità a colloqui Ma Kiev non si fida e chiede nuove armi all’Occidente

(Di giovedì 10 novembre 2022) La decisione è stata presa dopo un rapporto ricevuto dal comandante delle forze russe in, generale Surovikin. Gli Usa non invieranno i missili richiesti da Zelensky L'articolo proviene da Firenze Post.

La decisione è stata presa da Shoigu dopo un rapporto ricevuto dal comandante delle forze russe in, generale Surovikin. Quest'ultimo ha detto che dalla regione sono stati evacuati 115.000 ...Al G20 Lavrov e non Putin. Ucciso il vice governatore filorusso della regione liberata dagli ...Paesi nordici in allerta per le manovre del Cremlino nella regione. La Norvegia nel mirino dell’intelligence russa. Da tempo la Russia rivendica buona parte degli spazi artici. I soldati schiera ...BRUXELLES (ITALPRESS) - Il Consiglio europeo ha adottato oggi misure di assistenza supplementari "a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la res ...