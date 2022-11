“Parli più di Antonino che della tua vita” | Wilma e Pamela attaccano Giaele De Donà al GF Vip – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 10 novembre 2022)De, in nomination con Attilio Romita ePrati, rischia di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, proprio in questa ore, è stata “presa di mira” dal resto del gruppo.Deattaccata da: ecco il motivoGoich ha accusatodi non raccontare nulla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.