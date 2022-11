In vendita l’autobiografia di Aaron Carter | fratello di Nick dei Backstreet Boys E’ morto lo scorso 5 novembre

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sarà ingià la settimana prossimadidideilo. Il libro, incompiuto, comprende tre anni di interviste tra il cantante e l’autore Andy Symonds. Il lavoro tocca temi quali la celebrità, problemi mentali, il rapporto col più famoso, abuso di droghe e Michael Jackson ed è intitolato “: An Incomplete Story Of An Incomplete Life”; sarà disponibile dal 15aveva 34 anni ed è stato trovato esanime presso la sua abitazione a Lancaster, California. Si ...

SportGrigiorosso

In particolare, in un paio di passaggi della sua, ...'attore di Friends ha risposto alle accuse e alle polemiche dei ...giorno arrivando a rubarle dagli armadietti delle case in. ...Il libro di memorie,vera, che il principe Harry ha deciso di raccogliere ...la curiosità di tanti che non vedono'... parte dell'incasso delladel libro sarà devoluta da Harry ... L'ex grigiorosso Loris Boni presenta la sua autobiografia:"Io Loris"