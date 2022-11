Basket | Qualificazioni Mondiali 2023 | dopo Tonut out anche Matteo Spagnolo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nuova, rilevante, defezione nel roster della Nazionale Italiana di, al momento in raduno a Pesaro per preparare le due delicatissime sfide valide per la qualificazione ai Campionatidel, in scena tra Indonesia, Giappone e Filippine dal 25 agosto al 10 settembreil forfait di Stefano, infortunatosi ieri durante il match di Eurolega contro la Virtus Bologna, coach Pozzecco dovrà fare a manodi. La guardia di Trento, come spiegato in un comunicato stampa diramato dalla FIP nella mattinata di giovedì 10 novembre, è stata autorizzata a lasciare il gruppo a causa di un risentimento muscolare occorsogli domenica scorsa durante il match in casa contro il Verona. Paul Biligha, ...

Iniziata nel 1950 a Nizza proprio nelleal Mondiale, è proseguita negli anni fino alla 66sfida dell'11 novembre prossimo. In totale, 40 vittorie italiane e 25 spagnole. Qualche giorno ...Si affrontano le due corazzate del nostro, protagoniste delle ultime due finali scudetto. Le ...per permettere lo svolgimento di Italia - Spagna di venerdì e valido per le...Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo dal calcio al tennis, passando per il basket.PESARO Cresce l’attesa per la sfida in programma domani sera alle 21 tra l’Italia e la Spagna valevole per le qualificazioni alla Fiba World Cup 2023. Da oggi si aggregheranno al ...