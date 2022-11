Oriana Marzoli | Daniele e le prime incomprensioni | l’accaduto

GF Vip 7: chi non vincerà il reality Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, a non vincere il GF Vip 7 saranno: Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia,, Antonino Spinalbese, George ...Stiamo parlando dell'esplosiva, interessata a quasi tutti i Vipponi fisicati del reality. Tirando in ballo Ginevra Lamborghini , l'ex di Belen ha spiegato che tra loro non ci sarà mai ...Daniele Dal Moro non ha apprezzato che Oriana Marzoli ha riferito le sue parole agli altri gieffini. La venezuelana, invece, ha sottolineato di aver parlato soltanto a un compagno d'avventura e se ...Oriana Marzoli, da qualche giorno, è entrata nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ come nuova concorrente ufficiale. Una presenza che non è passata assolutamente inosservata al resto dei concorrenti ma ...