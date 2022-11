Elezioni midterm Usa 2022 | DeSantis stravince e sfida Trump per 2024

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Se nel resto degli Stati Uniti i repubblicani non hanno ottenuto quello tsunami rosso che tutti prevedevano nelledi, in Florida invece c’è stato un vero e proprio uragano rosso, con il governatore Ron De Santis che ha vinto con un vantaggio di quasi il 20 per cento sullonte democratico Charlie Crist: la vittoria che proietta il 44enne italoamericano a pieno titolo nella corsa per la Casa Bianca nel. La portata storica della vittoria di– che ha conquistato la roccaforte democratica in Florida di Miami, come era riuscito a fare solo Jeb Bush nel 2002 quando vinse con un vantaggio però di 13 punti – è quindi è un vero schiaffo per Donald, che in Florida vinse con un vantaggio di appena 3 punti. L’ex ...