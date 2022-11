Elenoire Ferruzzi | La Cifra Folle Sborsata Per Il Chirurgo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’ex gieffinaé stata intervistata da Le Iene. In questa occasione,ha voluto rispondere a qualche curiosità del pubblico. In particolare, i telespettatori volevano sapere quanto avesse speso per apparire come é oggi. Parliamo di cifre stratosferiche, non alla portata di tutti. Ecco cosa ha dichiarato l’ex gieffina!si racconta a Le Ienecontinua a far parlare di sé anche dopo l’eliminazione dal Gf Vip 7. Molti telespettatori infatti, l’hanno conosciuta proprio grazie al realty di Signorini e sino a poche settimane fa non conoscevano la sua storia. Molti altri invece, la seguivano già da anni, sin da quando era diventata una star del web e non solo. Di certo il suo look non passa inosservato. Si è sempre ...