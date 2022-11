Britney Spears non prende bene una dichiarazione di Millie Bobby Brown

(Di mercoledì 9 novembre 2022)– nel corso di una nuova intervista realizzata sul retro di un’auto per The Drew Barrymore Show – ha dichiarato che vuole interpretarein un film. “Cosa mi piacerebbe fare a livello lavorativo? Mi piacerebbe interpretare una persona reale” – ha risposto l’attrice di Stranger Things – “Magari. Penso che la sua storia prima di tutto risuoni come la mia. Come crescere sotto gli occhi del pubblico. Non la conosco, ma, quando guardo le sue foto, sento di poter raccontare la sua storia nel modo giusto. E solo nel suo modo. Penso che la sua storia sia simile alla mia, cresciute sotto gli occhi del pubblico. Guardando i suoi video, le interviste di quando era più giovane, sento di poter raccontare la sua storia nel modo ...

Da Stranger Things a Toxic Millie Bobby Brown, tornata su Netflix con Enola Holmes 2, ha rivelato un sogno. 'Voglio interpretare una persona reale,'. 'Penso che la sua storia sia molto simile alla mia, essendo cresciuta come me sotto gli occhi del pubblico. Guardando i suoi video, guardando le interviste di quando era più giovane. La giovanissima star di Stranger Things ha espresso il suo desiderio di voler interpretare Britney Spears in un potenziale biopic. "Le nostre storie sono molto simili" ha dichiarato l'attrice.