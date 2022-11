“Report è inaffidabile | ha fatto un taglia e cuci…” Don Maurizio Patriciello infuriato con Sigfrido Ranucci

(Di martedì 8 novembre 2022) Don, stimatissimo prete anti-camorra dei quartieri di Napoli e della provincia, ha un diavolo per capello. Sostiene che “” gioca al “e cuci” quando realizza le sue inchieste, e non è il primo. Leggete cosa scrive sul suo profilo Fb il parroco di Caivano in provincia di Napoli, da sempre impegnato nella lotta alle mafie nelle cosiddette Terre dei Fuochi, l’area tra Napoli e Caserta che la camorra hadiventare una discarica a cielo aperto. Donindignato per l’intervistata a don Franco Cimino “Avete vistoieri sera? Mi era sembrato strano che don Franco Cirino, mio amico, non avesse detto una sola parola riguardo a un bene della Curia di Napoli trasformato in un albergo. Ho telefonato ...

Secolo d'Italia

... ' Off - Grid Solar Market Trends2022: State of the Sector ' (link in fondo al'articolo): ... circa 490 milioni di persone , che vivevano in aree dove la rete era assente o, oggi ...... il motivo Soggetto "e non degno di fiducia per l'Amministrazione', testuali parole. ... denuncia penalmente la Giacchetti per la testimonianza che rese alla trasmissioneche nel ... "Report è inaffidabile, ha fatto un taglia e cuci...". Don Maurizio Patriciello infuriato con Sigfrido... Grazie ai piccoli impianti a energia solare offgrid, circa 490 milioni di persone, che vivevano in aree dove la rete era assente o inaffidabile, oggi hanno disponibilità di energia elettrica. Il 42% ...