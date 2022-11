Napoli-Empoli | l’invito della Società ai tifosi

Pronti per il giro dai ritiri Partiamo, ore 18:30, Kvara non recupera e non ci sarà Reduce dal preziosissimo successo di Bergamo, ilè alla ricerca del 10° successo di ...Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, presenta il turno infrasettimanale di Serie A che vedrà la capolista di Spalletti impegnata in casa contro l'e i rossoneri di Pioli di scena a Cremona. fz/ari/gsl SponsorI tifosi del Napoli sono addolorati dalla decisione ufficiale prevista per questa mattina, in attesa del match con l'Empoli ...Il Napoli, dopo la vittoria esterna in rimonta contro l'Atalanta ... dall'altra parte rifiata Lozano rilevato da Politano. L'Empoli, reduce dai 3 punti pesanti ottenuti contro il Sassuolo, tenterà di ...