Grande Fratello Vip | Attilio Romita bacia Giaele e la compagna sbotta | “Che schifo! Non ti vergogni?” Lui scoppia a piangere in diretta

(Di martedì 8 novembre 2022) È, giornalista pugliese noto ai più per aver condotto il TG1, il protagonista di un fatto che sta creando dinamiche fuori e dentro la casa delVip7. Cos’è accaduto? Qualche giorno fa i coinquilini stavano trascorrendo il tempo con il ‘gioco della bottiglia’ (sì, quel gioco che solitamente si fa alle scuole medie). QuindiDe Donà si sono scambiati un bacio, anche piuttosto appassionato. L’episodio non è di certo passato inosservato alladel giornalista, Mimma Fusco, la quale su Instagram ha commentato: “Non ti? Che schifo“. Qualcuno deve averla criticata e quindi lei ha replicato nuovamente: “È il mio compagno, mi permetto di scrivere quello che mi pare!”. La vicenda si è poi trasferita ...

L'incontro alVip con il suo ex Gianluca Benincasa ha letteralmente scosso Antonella Fiordelisi . Subito dopo la diretta, infatti, la giovane influencer non è riuscita a trattenere le lacrime e si è ...Su Canale 5 - dalle 21.49 all'1.21 -Vip 2.611.000 e 21,5% di share (Night: 1.124.000 - 33%, Live: 638.000 - 22%). Su Rai3 il ritorno di Report 1.618.000 (8,9%). Su Rete4 Quarta ...La concorrente del Grande Fratello VIP più esplosiva di sempre ha avuto diversi attriti con il mondo arcobaleno. L’ultimo in ordine di tempo quello con la modella Jasmine Lo Bianco, che oggi attacca l ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...