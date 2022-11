Una scuola da rifondare

(Di lunedì 7 novembre 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Un crollo ogni tre giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Ma anche aule sovraffollate, strutture fuori norma, impianti vecchi. L’indagine che ogni anno Cittadinanzattiva svolge nelle scuole di tutta Italia consegna ancora una volta un quadro drammatico rispetto alla sicurezza dei luoghi dove bambini e ragazzi trascorrono buona parte della propria giornata. Ora sono arrivati i fondi del Pnrr, bisognerà utilizzarli al meglio. Ma nell’attesa di appalti e lavori che certamente non avranno tempi brevi, i pericoli sono fin troppo evidenti. Leggi anche › Rientro a2022: novità e problemi irrisolti in 8 punti E quanto accaduto due settimane fa nell’aula magna della facoltà di Lingue dell’Università ...

A seguire pioggia battente senza interruzioni circa la nuova intitolazione di alcuni ministeri, con l'aggiunta alla parola istruzione di "merito", che avrebbe evidenziato...