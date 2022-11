Meloni parte prudente. Ma i guai dell'economia vanno anticipati

Leggi su panorama

(Di lunedì 7 novembre 2022) La prudenza in politica è importante. Serve per innestarsi al potere, soprattutto quando si entra in un ciclo politico diverso. La strategiaè quella scelta dal governo di Giorgiaper la nuova legge di bilancio. Mercati e Unione europea chiedono affidabilità, il nuovo esecutivo italiano sembra intenzionato a fornirla. La legge di bilancio conterrà il deficit, senza la pretesa di realizzare tutto e subito. La priorità resta l’energia, con 30 miliardi di sgravi totali, ed è logico e comprensibile poiché c’è una emergenza da fronteggiare, un sistema industriale da salvare. Gli altri Paesi europei hanno investito quanto o più di noi per calmierare i prezzi. Mossa inevitabile per arrivare almeno a marzo 2023 senza catastrofi, dato che in sede europea non si trova un accordo sostanziale. Ben venga la priorità, ma non va dimenticato che esiste ...