Juve-Inter | Vlahovic non c’è | tornano Bremer e Di Maria

(Di domenica 6 novembre 2022) (Adnkronos) – Lantus non potrà contare su Dusannel match in programma stasera contro l’. Il centravanti serbo, alle prese con la pubalgia, non è inserito nell’elenco dei giocatori convocati dall’allenatore Massimiliano Allegri.a disposizione Gleisone Angel Di. La lista: Szczesny,, Locatelli, Danilo, Chiesa, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Bonucci, Miretti, Di, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Perin e Fagioli. Funweek.

Alle 18 il derby della capitale Roma - Lazio, alle 20.45 il derby d'Italia Juventus -non è altro che questo, in particolare in questa stagione: è la prova del nove, è una storia che ritorna. Che quest'anno si colora di ulteriori significati: era infatti dal 2004, 18 anni ... Sensazioni negative al termine della rifinitura mattutina: Dusan Vlahovic non ha dato disponibi ...Oggi le ultime cinque partite. Apre Bologna-Torino. Alle 15 si prosegue con Samp-Fiorentina e Monza-Verona. In serata i big match. Alle 18 il derby della capitale Roma-Lazio, alle 20.45 il derby ...