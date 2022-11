Il Fatto Quotidiano

UDINE - Rientro a casa amaro perdopo il match pareggiato dalla sua Udinese alla 'Dacia Arena' contro il Lecce. Mentre lui era incontro i salentini infatti, i ladri hanno 'visitato' la sua abitazione a Pasian di Prato (...AGI - Colpo grosso di ignoti ladri nell'abitazione di, centrocampista dell'Udinese, a Pasian di Prato (Udine). I ladri una volta all'interno hanno fratto razzia di gioielli, orologi e abiti griffati per un bottino che ammonta a circa 200 mila euro. Walace in campo con l’Udinese, i ladri gli entrano in casa: un bottino da 200mila euro Sorpresa amara per il centrocampista, al quale è stato sottratto un bottino da circa 200mila euro. Nelle settimane scorse era capitato al suo compagno di squadra Arslan ...Rubati gioielli, orologi e abiti griffati nell'abitazione del giocatore brasiliano mentre stava giocando UDINE - Serata non facile per l' Udinese e per Walace, la squadra ha pareggiato in casa 1-1 con ...