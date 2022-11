Salto con gli sci | Dawid Kubacki conquista Wisla davanti a Granerud Giovanni Bresadola 14° | da 5 anni un italiano non andava così bene

(Di sabato 5 novembre 2022) Va ala gara d’apertura della stagione 2022-2023 di Coppa del Mondo dicon gli sci. Ac’è un profeta in patria, e con pieno merito, dato che è il vincitore di un duello che si protrae fin da ieri con il norvegese Halvor Egner. Nella lotta che diventa per loro da stanga 10 nella seconda serie,vince con un vantaggio di 5.6 punti: 272.2 è la somma dei 130.8 con 130.5 metri nella prima serie e dei dei 141.4 con 132.5 nella seconda. Per contro,chiude con 127.8 e 138.8 con salti da 130 e 133.5 metri, arrivando perciò a 266.6. Stefan Kraft si prende l’82° podio in carriera, avvicinando ancora gli 88 di Gregor Schlierenzauer: l’austriaco terzo era dopo il primoda 125 metri e 124.5 punti e tale rimane ...

... in qualche modo devi essere attoredegli strumenti solidi per seguire le sue indicazioni. In questi anni sto facendo il mio percorso, e partecipare a questo film mi ha permesso di fare un...In archivio la prima tappa di coppa del mondo digli sci , quella andata in scena a Wisla 2022. Per quanto riguarda la gara maschile, in terra polacca è il padrone di casa Dawid Kubacki a ottenere il primo postoil punteggio di 272.2: ...'Non mi passa più' queste sono le parole con cui Luciano Ligabue ha comunicato ai fan di essere ancora positivo al Covid. Il cantante resta quindi bloccato in un hotel a Parigi in attesa di negativizz ...Ci sono giocatori che riescono senza alcun problema a fare il salto da una realtà piccola a una squadra in grado di vincere il campionato. Tra gli altri, è questo anche il caso di ...