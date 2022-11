La zuppa ambientalista Altro raid contro Van Gogh - Cronaca - quotidiano.net

Imbrattata la tela del 'Seminatore' esposta a Palazzo Bonaparte. La polizia ha identificato 4 attiviste. Si valutano i danni ...Alcuni militanti del movimento ecologista hanno imbrattato con unadi verdura l'opera "Il ... L'azione è stata portata avanti da quattro esponenti del movimentoUltima generazione, ...In questa edizione: Bollette, 32 miliardi contro il caro energia, Migranti, prime misure del Governo, Il Papa in Bahrein: spezzare catene del male, Ucraina, Mosca: "Basta armi a Kiev", Blitz ambiental ...Attacco di governo e opposizione a "Last generation". Alcuni componenti del gruppo si erano incollati all'autostrada come forma di protesta ...