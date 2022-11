(Di sabato 5 novembre 2022) Nel 2021 e nella prima metà del 2022 l’in Italia è cresciuta in tutte le macroaree, grazie all’espansione del lavoro dipendente. Ma la partecipazione femminile al mercato del lavoro, in particolare nel Mezzogiorno. È la fotografia scattata danel rapporto “L’economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali” Il divario di genere “si accentua tra i genitori di bambini in età prescolare – viene spiegato – risentendo di una ripartizione disuguale degli oneri di cura della famiglia.Nelle province dove la disponibilità di servizi di assistenza alla prima infanzia è maggiore si osserva anche un più elevato tasso di attività delle madri di bambini piccoli”. In generale, “le posizioni ...

QuiFinanza

Secondo il documento di, inoltre, si registra un'accelerazione del credito alle aziende ... secondo il rapporto, nel 2021 e nella prima metà di quest'anno l'è cresciuta in tutte ...In questa edizione: - In Italia torna a crescere l', economia in recupero ma resta il gap Nord - Sud - Pagamenti istantanei, la Commissione Europea accelera - Irpef, 30 novembre data limite per il secondo acconto abr/gtr ... Bankitalia: occupazione cresce ma resta bassa tra le donne (Teleborsa) - Nella prima metà di quest'anno la ripresa è proseguita in tutte le aree del Paese, i vari shock che hanno colpito l'economia hanno avuto effetti simili fra le diverse macroaree, ma al te ...A settembre inversione di tendenza: +46mila occupati rispetto ad agosto. La disoccupazione giovanile risale al 23,7% ...