Roma | Bove | «Qualificazione meritata Siamo un gruppo unito»

CRISTANTE 6,5 Con Bryan in campo lariacquista un minimo di geometrie. Assist per il 3 - 1 di Zaniolo. ZALEWSKI 6 Regala affondi nel momento giusto.NG MOURINHO 6,5 Se la vede brutta per ...Mourinho spende subito tre cambi e vara unaultra offensiva: Volpato esterno a tutta fascia a ... c'è bisogno dia centrocampo per gestire qualche pallone in più. Poi ci pensa Zaniolo a ...Il centrocampista della Roma Edoardo Bove ha parlato ai canali ufficiali giallorossi dopo la qualificazione ai playoff di Europa League Le dichiarazioni di Bove dopo Roma Ludogorets: “Il passaggio del ...Tutte le informazioni utili in ottica fantacalcio sulle formazioni di Mourinho e Sarri in vista del derby della Capitale ...