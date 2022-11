GF VIP | Daniele Dal Moro | dopo Martina Nasoni nessun’altra ragazza? La verità arriva in diretta

Il pubblico ha deciso che ilche deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ... Ecco come si sono svolte le nomination: Alberto De Pisis ha nominatoPamela ha nominato Nikita ...Patrizia Rossetti e Attilio Romita: il bacio I concorrenti del GFsi sono concessi un'ora di svago giocando a Obbligo o Verità e, dopo il bacio scattato tra Nikita e- che non ha mancato ...Una sala teatrale trasformata in un ospedale psichiatrico e la pazzia, vera o dissimulata, che per un momento diventa arte. E' questa la magia ai quali hanno potuto assistere i tanti ...Ginevra Lamborghini , la concorrente squalificata della settima edizione del Grande Fratello Vip, continua a far parlare di se’. Innanzitutto può contare su un fandom molto fedele, i “gintonic”, nato ...