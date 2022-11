Calciomercato.com

Commenta per primo Senza troppi rischi laieri sera in Conference League si è conquistato l'accesso agli playoff contro le ...il gol del vantaggio e l'assist di tacco per la rete di, è ...In mediana invece Vieira prova a scalzare Rincon, duello Jovic -Il successo in Conference League lascia i viola in corsa sul fronte europeo. Italiano ha fatto rifiatare parecchia ... Fiorentina, Cabral: 'Sono felice perchè i gol stanno arrivando, so fare solo quello nella vita. Con Kouame e Jovic' Nell'ultima gara di Europa League, la Roma batte 3-1 il Ludogorets, la Lazio cade 1-0 in casa del Feyenoord, vince 0-3 la Fiorentina.Arthur Cabral, in rete anche ieri nella trasferta di Riga, è stato protagonista di una diretta TikTok sui canali ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole : "Ci sto ...